Salernitana, ancora brutte notizie per Nicola: si ferma anche Perotti

Il momento si fa sempre più complicato per la Salernitana. Non bastava l'ultimo posto in classifica, in queste ultime ore i problemi per Davide Nicola sono infatti aumentati sensibilmente complice i diversi infortuni che stanno nuovamente dimezzando l'organico.

Dopo quello rimediato da Mamadou Coulibaly a Torino contro la Juventus, che sembra aver salutato definitivamente la stagione attuale, e l'affaticamento muscolare accusato da Metto Ruggeri durante il ritiro con la Nazionale Under 20, oggi è toccato a Diego Perotti alzare bandiera bianca. Forse per tutto il proseguo del campionato.

L'argentino, dopo qualche fastidio avvertito nel corso dell'ultima gara, ha effettuato in mattinata gli esami diagostici che hanno riscontrato una lesione al muscolo soleo.