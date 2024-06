Ultimi dettagli da limare e poi Gianluca Petrachi potrebbe essere ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Salernitana. Il dirigente classe 1969, dopo aver incontrato l'ad Milan due giorni fa nella capitale, ha avuto un confronto anche con Iervolino: compenso e durata sono ancora oggetto di discussione insieme alle garanzie richieste dal ds, ovvero autonomia decisionale, scelta dei collaboratori e certezze sull'assetto proprietario del club nel prossimo futuro.

APPROFONDIMENTI Napoli, un ritiro oltre la crisi Lazio, ufficiale l'addio di Tudor Antonio Conte chi è: il gol agli azzurri

Il patron chiede al manager di mettere ordine in rosa, capitalizzare al massimo le uscite per lenire parzialmente le perdite e poi reinvestire parte del ricavato nell'allestimento della squadra. La sensazione è che una stretta di mano ci sarà ma restano sullo sfondo le alternative Maiorino e Valentini. Proprio in un'intervista al Mattino, qualche anno fa, Petrachi ripercorreva il percorso alla corte di Cairo: «Ho lavorato costantemente impiegando dieci stagioni per portare il club a un livello diverso con l'autogestione; non solo producemmo oltre 200 milioni di plusvalenze ma arrivammo in Europa League partendo dalla B (con Gian Piero Ventura in panchina, nda) con un blocco di italiani a cui furono uniti stranieri che avrebbero dovuto portare un surplus, cosa che poi è successa».

La carriera

Se lo ha ripetuto al cospetto dell'imprenditore palmese, gli avrà fatto brillare gli occhi. Bremer, Zappacosta, Immobile, Cerci, Darmian, Bruno Peres, Maksimovic, Glik, Ogbonna, lo stesso Benassi alla Fiorentina nel 2017 (oggi svincolato) per 13 milioni, bonus compresi: sono solo alcune delle cessioni milionarie effettuate da Petrachi. Alcuni elementi che ancora oggi costituiscono l'ossatura della Roma (Smalling, Mancini, Spinazzola, Cristante) furono presi proprio dal 55enne direttore. Che oggi ha motivazioni ma anche ambizioni. Torna nel calcio dopo quattro anni di attesa con un senso di rivalsa. Lo fa dalla porta di servizio della Serie B e vorrebbe recitare un ruolo da protagonista.

Sa bene, però, che dalle macerie di una retrocessione è difficile risorgere: nel 2009/10 fu il caso del Toro, dove dapprima affiancò Foschi, poi gli subentrò definitivamente a gennaio con la formazione piemontese addirittura tredicesima in cadetteria da neoretrocessa. Pian piano, raggiunse la finale playoff (persa) e impiegò altri due anni prima di ritrovare il massimo livello.

Qual è il credo operativo dell'ex giocatore di Perugia, Ancona e Nottingham Forest? «I calciatori devono vivere la mia presenza h24. Non possono venire a dirmi direttore, il mister non mi fa giocare', perché io posso rispondergli "ti sei visto in allenamento?". Sanno che sono sempre lì a vederli, non vengono neanche a dirmelo: sentono la mia presenza. raccontava ai tempi dell'avventura romanista Quando non sono impegnato con la squadra mi dedico allo scouting. Ho tante persone che lavorano dietro di me e sono anche brave a sopportarmi. Ma di tanto in tanto sento la necessità di fare una scrematura degli elementi che mi intrigano, per poi confrontarmi con l'allenatore. Tutte le mie scelte hanno l'avallo economico della società e quello tecnico del mister».

Riformare lo staff

Ora Petrachi deve ricostruire il suo staff. Sebbene sempre in aggiornamento professionale, è senza incarico da quattro anni e nel frattempo molti dei suoi fedelissimi dei tempi di Torino e Roma si sono ricollocati altrove, come Antonio Cavallo diventato capo dello scouting del Venezia che ha appena conquistato la promozione in A o Pantaleo Longo, passato al Genoa al fianco dell'ex segretario generale granata Abagnara, dopo un biennio come direttore operativo al Verona. L'unico ad essere quasi certo di accompagnarlo nella prossima avventura è il nipote Bruno Petrachi, 27enne ex portiere nelle giovanili di Lecce e Toro e poi in Serie D con Monza, Vibonese e Nardò, prima di togliere i guantoni e seguire lo zio.

Si chiama come il papà del futuro direttore dell'ippocampo, popolare cantautore folk salentino scomparso nel 1997 che compose pure alcuni inni del Lecce. Chi sarà l'allenatore granata? Tanti profili sul taccuino, prematuro trovare quello in pole. I confronti inizieranno dopo l'ufficialità del ds. Circola intanto il nomi di Alberto Aquilani, in procinto di liberarsi dal Pisa. La sensazione è che la prossima settimana sarà quella giusta anche su questo fronte. Il tempo stringe, tra un mese si parte per Rivisondoli: proprio ieri in Abruzzo c'è stato un ultimo sopralluogo di una delegazione capitanata dal team manager Avallone per le ultime rifiniture operative.