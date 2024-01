Salernitana, Petrucci nuovo vicepresidente: «Che onore, credo nella salvezza!»

La Salernitana annuncia di aver affidato la carica di vicepresidente a Gianni Petrucci. Il numero uno della Federazione Italiana Pallacanestro, da qualche mese già all'interno del consiglio d’amministrazione dei granata, inizia dunque ufficialmente un nuovo percorso:

«Poter ricoprire questa carica è un’ulteriore soddisfazione nella mia vita. Sono entrato giovane nella Lega Calcio a Milano ed oggi sono emozionato come allora perché essere alla Salernitana è un onore. Questa è una grande società e sono convinto nella salvezza; abbiamo tutte le possibilità per salvarci, la squadra sta dimostrando carattere e le ultime partite sono state perse nei minuti di recupero. Ringrazio il Presidente Iervolino, uno dei Presidenti più rilevanti del calcio italiano che sta portando novità importanti che saranno discusse presto e che ha intrapreso una politica nuova in questo mondo. Forza Salernitana!».