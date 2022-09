Salernitana, Piatek già carico: «All'Arechi un'atmosfera incredibile»

Dia è un giocatore che sta bene dappertutto: in campo, in attacco, a Salerno, nei titoli dei giornali. I tifosi ieri mattina canticchiavano il nuovo coro che gli hanno dedicato, modello «This girl», sui treni di ritorno da Bologna. Ne ha preso uno anche l'ad granata Maurizio Milan: era diretto a Milano per l'assemblea di Lega, ha fatto anche una chiacchierata con il patron Iervolino sul tema stadio e il club potrebbe produrre comunicato stampa o convocare conferenza da martedì. Stamattina tocca al diesse De Sanctis: parlerà di mercato. La Salernitana nel frattempo ha giocato sui social con il cognome del senegalese. Ha scritto «anDiamo avanti», che è meno enfatico di «anDiamo a comandare»: è troppo presto, all'alba della quinta giornata che ha il sapore dello scontro diretto per salvarsi, contro l'Empoli. Il club granata vola basso anche quando resiste alla tentazione di utilizzare un fermo immagine, diventato virale in poche ore, che scagionerebbe Gyomber al momento del fallo su Sansone. Se, come pare evidente, è cominciato fuori area, non avrebbe dovuto provocare il calcio di rigore. Ma anDiamo avanti. È già tempo di celebrare il miglior realizzatore (2 reti) e l'uomo punti (4 su 5 conquistati): Boulaye ha segnato in spaccata allo stadio Dall'Ara e contro la Sampdoria le altre marcature dei compagni sono servite a gonfiare il risultato ma non hanno invertito il trend della partita, deciso dal provvisorio 1-0 dell'ex Villarreal. Adesso c'è sempre posto per due in attacco ed i candidati sono quattro: Dia ed i suoi compagni.



Uno di loro è Piatek, che già carica i tifosi: «Ho giocato all'Arechi l'anno scorso da avversario con la Fiorentina. C'era un'atmosfera incredibile e voglio rivederla lunedì contro l'Empoli - ha detto -. Sono venuto per fare gol e attraverso i gol arrivare ai Mondiali. A Bologna la squadra ha fatto una grande prestazione e ha creato molte occasioni. È forte, ha 5 punti dopo 4 gare ma può fare meglio. Adesso testa all'Empoli». Nicola potrebbe attendere il grande proscenio di Torino (2400 biglietti a disposizione, tifosi pronti a fiondarsi sulla prevendita) per dare al pistolero la maglia da titolare ma potrebbero anche esserci subito sorprese. Bonazzoli ha giocato 128' nelle ultime due partite e nelle prime due ne ha giocati 180. Non sarebbe un'esagerazione se, nell'ottica di una migliore gestione degli uomini e delle risorse, Federico da Manerbio partisse dalla panchina. A guardar bene, accadde anche lo scorso 14 maggio: Bonazzoli subentrò e si inventò la meravigliosa rovesciata dell'1-1 ad Empoli. Ribéry, invece, non ci sarà per un po' di tempo. Il giocatore francese necessita di 40 giorni di riposo senza carico. Un fastidio perenne al condilo mediale lo tormenta: talvolta lo gestisce e talvolta si acuisce, è un problema di cartilagine, di articolazioni usurate. È il primo a voler rendere al meglio e per questo motivo gradirebbe, al netto della magnetoterapia, effettuare anche un consulto presso un proprio specialista di fiducia, a Monaco di Baviera.



Nel frattempo ieri entro le ore 23.59 la Salernitana avrebbe dovuto depositare la lista definitiva che, al netto degli infortuni, può ritoccare solo due volte con cambi liberi. Ribéry sì o no? C'è stata una lunga riflessione sull'opportunità di inserirlo o meno in lista ma alla fine Franck è stato inserito nel gruppo dei 21. Non è accaduto solo per l'auspicio e la speranza che ritorni presto in carreggiata ma anche per un discorso di opportunità: dire «la squadra di Ribéry», ha un peso specifico e «suona» diversamente. Kristoffersen resta fuori lista insieme all'infortunato Orlando ed a Sy. L'attaccante norvegese potrebbe essere ceduto all'estero. In Belgio il mercato è aperto fino al 6 settembre, in Turchia e Repubblica Ceca fino all'8 settembre. Finestre molto ampie per Grecia (15 settembre) e Portogallo (22 settembre). Ieri i calciatori granata hanno usufruito di una giornata libera ma chi aveva acciacchi da gestire non ha rinunciato al supplemento di massaggi defaticanti e Piatek ha fatto pure foto ufficiali al centro sportivo Mary Rosy. Mentre Lovato ha pubblicato una storia su Instagram rivolgendo forse allo staff sanitario una domanda (-15?) sotto osservazione c'è sempre Candreva. La caviglia era in disordine ma quando è entrato a Bologna ha fatto la differenza. Proseguono le terapie ma ci sarà contro l'Empoli. Mister Nicola rifletterà sull'utilizzo dal 1' di Kastanos al posto di una mezzala. Ieri con Piatek si è già allenato Daniliuc.