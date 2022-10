Salernitana, Piatek tra i preconvocati della Polonia per il Mondiale

Poco meno di un mese e poi il campionato di Serie A farà un passo indietro per lasciare spazio al Mondiale versione natalizia in programma in Qatar. Un appuntamento durante il quale potrebbero essere protagonisti anche alcuni calciatori della Salernitana di Nicola, tra questi si augura di esserci ovviamente Krzysztof Piatek che intanto è stato inserito dal ct Michniewicz nell'elenco dei 47 calciatori della Polonia preconvocati per il Mondiale. Soltanto il 10 novembre, poi, verrà annunciata la lista definitiva. Nel primo elenco figura anche l'ex granata Patryk Dziczek che da qualche settimana è ritonato a giocare con indosso la maglia del Piast Gliwice (club polacco).