Pasquale Tallarino

«Tranquilli, tornerò a sparare gol»: il pistolero Piatek non segna da dodici giornate, ma ha rasserenato i tifosi della Salernitana. Manca il bersaglio dal 5 novembre (gara casalinga contro la Cremonese, temporaneo 1-0 granata) però vive l'astinenza come sprone e non come un dramma. Lo ha rinfrancato l'allenatore Paulo Sousa: gli ha trovato il posto fisso da centravanti, non lo ha sostituito contro il Monza e neppure a Genova contro la Samp. Bonazzoli non gioca? Amen.

AVANTI TUTTA

Piatek è diffidato? Avanti senza paura, in attesa che si sblocchi, ma soprattutto nella consapevolezza che continui a fare reparto e a toccare palloni per i compagni. Resta titolare dell'attacco granata non solo per una predisposizione di Sousa a pazientare lo conosce e lo apprezza dai tempi della guida tecnica della Nazionale polacca ma soprattutto perché è difficile smentire i dati oggettivi, le statistiche della venticinquesima giornata di campionato: Piatek ha toccato 9 palloni in area Samp, è nei primissimi posti di questa speciale classifica.

LUCI A SAN SIRO

Le luci di San Siro, lunedì 13 marzo, illumineranno la sua voglia di rivalsa, le motivazioni ruggenti dell'ex, di nuovo titolare. Alle sue spalle agiranno Candreva e Kastanos, oppure Candreva e Dia. Il ballottaggio non è esteso al ruolo di punta centrale. Piatek tornerà dove è diventato idolo e poi meteora, il centravanti dei desideri e poi il rincalzo di Ibrahimovic. È stata una storia non chilometrica, ma neppure un flirt: lui e il Milan sono stati insieme 372 giorni. In questo periodo, che abbraccia un anno solare da gennaio 2019 a gennaio 2020 -, due stagioni calcistiche, 41 partite e 16 gol con la maglia rossonera, l'attaccante ha vissuto molte vite. Fu ingaggiato perché divenne la sterzata di mercato dopo l'addio di Higuain, subito dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Juventus. Il Diavolo ingaggiò il pistolero che aveva segnato a raffica con il Genoa - 19 gol in 21 partite - e lo pagò 35 milioni. All'inizio dell'affare benedisse ogni centesimo speso perché Piatek fece doppietta al Napoli in Coppa Italia e realizzò cinque gol nelle prime cinque giornate. Il coro della curva Sud di Milano divenne subito virale, «pum-pum-pum», mani incrociate e gesto della pistola per mimare l'esultanza del giocatore. Poi spiegata da Piatek: «Quando sono arrivato in Italia, hanno incominciato a chiamarmi bomber, ma nella mia lingua il bomber è quello che spara. Perciò segno, corro verso la curva, faccio una scivolata, cado sulle ginocchia, incrocio le braccia e mostro le pistole. Il mio mestiere è segnare».

SCARAMANZIA DEL N. «9»

Al Milan, però, gli dissero di andarci piano. Non solo con le parole, ma soprattutto con i numeri: «Volevo la maglia numero 9 ma mi dissero di lasciar stare, perché il 9 al Milan bisognava meritarlo». In realtà dall'addio di Pippo Inzaghi in avanti, è diventato maledizione per gli attaccanti. E Piatek lo sperimentò nei successivi sei mesi di Milan, quando decise di lasciare il 19 per sfidare la cabala e indossare la maglia numero 9. Poi l'oblio, le incomprensioni con l'allenatore Giampaolo, il ruolo di comprimario e riserva di Ibrahimovic. Il corteggiamento dell'Herta Berlino fu manna dal cielo per tutti: cessione a 27 milioni di euro. Il numero 9 non gli ha più fatto compagnia. Piatek è diventato scaramantico, a Salerno ha preso il numero 99, lasciando a Bonazzoli il peso della numero 9. Non è vero ma ci credo: neppure Bonazzoli se la passa benissimo, da attaccante della Salernitana.

IL BONUS

Consapevole che a fine stagione difficilmente il club eserciterà il riscatto del suo cartellino esercitabile entro il 15 giugno, 7 milioni di euro divisi in 3 rate - «Pjona» cioè «venerdì» (traduzione del suo cognome dal polacco all'italiano) ha almeno tre obiettivi a breve-media scadenza. I primi due sono intrecciati: se fa gol al Milan, non solo spezza il digiuno ma si avvicina sensibilmente alla somma gol-assist (è fermo a 5, deve arrivare a 7) per far scattare un sostanzioso bonus contrattuale, uno dei tanti. L'altro step è di respiro internazionale: più gioca e più si tiene in forma, tirato a lucido per i nuovi impegni con la sua Nazionale. A fine marzo, infatti, la Polonia sarà impegnata nelle gare di qualificazione a Euro 2024, contro Repubblica Ceca e Albania. Ieri il pistolero è sceso in campo al Mary Rosy, nel primo allenamento della settimana. Sepe si è allenato, dopo aver saltato l'ultima convocazione per risentimento muscolare. Esercizi di potenziamento e terapie per Fazio: è ancora in stand-by.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTI Salernitana, Sousa ha (ri)alzato il muro difensivo: solo una volta due gare senza subire gol Salernitana, Paulo Sousa a caccia di una identità a centrocampo