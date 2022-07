Salernitana, colpo grosso in attacco: De Sanctis piomba su Piatek

Una mezza giornata austriaca trascorsa sempre connesso, con gli auricolari nelle orecchie e le notifiche di Whatsapp impazzite. Morgan De Sanctis è arrivato in Tirolo per fare il punto con allenatore, società (presenti sempre Maurizio Milan e Mara Andria), elementi potenzialmente in uscita e soprattutto con Giulio Migliaccio. La sensazione è che non arriveranno ufficializzazioni in entrata prima dell'inizio della seconda fase del ritiro, la sera del 23.



La priorità per il ds è l'attaccante. Anzi, deve «farne» due, perché al momento il peso specifico è poco lì davanti in termini di esperienza in A e di gol nel bagaglio. L'ultima idea si chiama Krzystof Piatek ('95), rientrato all'Hertha Berlino dopo il prestito alla Fiorentina (3 gol in 14 presenze nella seconda parte dello scorso torneo). Il polacco non rientra nei piani dei tedeschi e sarebbe stato proposto anche ai granata. Il gradimento di Nicola c'è, l'ingaggio non è cosa da poco, ma si può lavorare. «Attacca la profondità con facilità, con la giusta continuità si troverebbe bene. È un giocatore interessante, ma ce ne sono altri», dice il tecnico a Sky. Appunto. La Salernitana tiene in congelatore Bonazzoli, non rilancerà, e non dispera di arrivare a Pinamonti ('99, Inter). Nell'effetto domino di un valzer delle punte stranamente già cominciato, uno dei due potrebbe alla fine accettare una squadra che deve dichiaratamente salvarsi. De Sanctis, inoltre, conta sempre di convincere Dia ('96) del Villarreal: c'è l'accordo con gli spagnoli sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 11 mln, manca l'ok del giocatore che cerca di capire se può trovare soluzioni che gli assicurino la partecipazione alle coppe. È lo stesso ritornello del centrocampo: Yazici ('97) del Lille è il primo della lista. Per il dopo Ederson, lì in mezzo serve soprattutto qualità, gente che sappia dare del «tu» al pallone. Ma c'è il problema della casella dell'extracomunitario. Dovrebbe liberarla Mikael, andando verso l'estero o rescindendo. Situazione pruriginosa, la Salernitana deve evitare passi falsi che potrebbero ripercuotersi contro il club in sede di giustizia sportiva e non solo. Al momento il giocatore non è fuori rosa, ma segue un programma personalizzato necessario per renderlo appetibile da altri club, magari in campionati europei di seconda fascia. Dal 30 luglio si valuterà il da farsi.





Tornando al centrocampo, lo svincolato Djuricic ('92) sarebbe accolto da Nicola a braccia aperte («Mi piace molto e spero possa arrivare»), ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta fatta all'agenzia che cura gli interessi dell'ex Sassuolo. La stessa del mister granata, capeggiata da Gabriele Giuffrida. Perso Thorsby, ufficializzato dall'Union Berlino, sembra al momento tenuta in un cantuccio anche la pista Rog ('95, Cagliari). Bisognerà poi fare qualcosa sulle corsie laterali e tra i pali, ma tutto dipenderà dalle uscite. Micai potrebbe restare, Fiorillo è tentato dal ritorno a Pescara, dove ha lasciato la famiglia. Nel caso, sarebbe rimpiazzato da un under. Si fa sempre più spinosa la questione Mazzocchi, allettato dalla ricca proposta del Monza. Non è arrivata risposta alla proposta non vincolante scaduta domenica alle 13 di adeguamento del contratto fatta dalla Salernitana nella giornata di sabato per iscritto, ma anche per bocca dell'ad Milan. L'ippocampo, dal canto suo, non ha ricevuto un'offerta ufficiale dei brianzoli, che muovono in primis direttamente sul giocatore, frattanto comunque sempre in campo a Jenbach con grande professionalità. Silenzioso, testa bassa, poca voglia di sorridere; ieri ha lasciato il centro sportivo attaccato al telefono. Chissà. Durante l'allenamento pomeridiano, il diesse è rimasto per tutto il tempo seduto accanto Migliaccio.



Preferisce non rilasciare dichiarazioni, al momento. Ha però dialogato a lungo col responsabile dell'area tecnica e - telefonicamente - col presidente Iervolino. Le entrate sono importanti, ma lo sono pure lista e bilancio. Gli addii di Simy e Gagliolo potrebbero prendere forma. Sul nigeriano intensifica il pressing il Bari: l'accordo potrebbe arrivare sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. L'ippocampo valuta la punta circa 4,5 mln. Sulle tracce del difensore c'è la Reggina; ieri pomeriggio (solo casualità?) non si è allenato col gruppo. Movimenti minori: il portiere Russo ('00) va al Taranto, mentre il centrocampista Vitale ('01) verso il Monopoli.