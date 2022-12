Salernitana, Pirola e Bohinen di nuovo in gruppo: ancora a parte Lovato e Gyomber

In attesa di trasferirsi in Turchia per il ritiro invernale, la Salernitana sta continuando a lavorare in città agli ordini di Davide Nicola che quest'oggi in occasione della doppia sessione di allenamento svolta al Mary Rosy ha ritrovato non solo Pirola ma anche Bohinen.

Nessun placet, invece, per Gyomber e Lovato che continuano a lavorare lontano dal resto del gruppo per recuperare così completamente dai rispettivi infortuni. Nei prossimi giorni, però, il tecnico granata avrà il gruppo a disposizione sempre più folto, sono infatti pronti ad aggregarsi alla squadra Kastanos, Botheim e Valencia.