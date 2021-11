Salernitana, per Samp, Juve e Inter venduti solo1000 mini-abbonamenti

In attesa di capire concretamente cosa accadrà nelle prossime settimane, quelle decisive per il passaggio definitivo di consegne, la Salernitana può mettere a bilancio anche l'incasso dei quasi 1100 mini-abbonamenti acquistati negli ultimi giorni dai tifosi granata per poter assistere alle gare casalinghe contro Sampdoria, Juventus e Inter. Risposta positiva ma non clamorosa, dunque, da parte del popolo salernitano che in questa prima parte di stagione ha però fatto registrare numeri impressionanti. Tra i migliori della Serie A. Intanto dal prossimo 15 novembre, chi non ha acquistato il carnet per le prossime sfide in programma all'Arechi, potrà iniziare ad acquistare il biglietto singolo per la partita contro la Sampdoria in programma alla ripresa del campionato il prossimo 21 novembre.