Guantoni senza padrone. Sotto l'albero Nicola chiede espressamente un portiere da integrare già a fine mese per schierarlo subito alla ripresa del campionato ed ovviare alla lunga indisponibilità di Sepe. Non è cosa rarissima all'ombra dell'Arechi dover correre ai ripari tra i pali a stagione in corso: dal 2012 ad oggi è capitato già cinque volte, non sempre per motivi fisici. L'identikit di chi dovrà arrivare? Pronto utilizzo, esperto - magari over 30 - affidabile e disposto a fare i conti con il rientro dell'ex parmense presumibilmente a febbraio. Sui social Gigi fa trasparire fiducia nelle terapie al polpaccio destro e scherza con l'altro convalescente, Maggiore: «Ti faccio velocizzare io i tempi, tranquillo».



Etrit Berisha ('89) resta il candidato numero uno per rimpiazzarlo nelle cinque-sei partite che certamente lo vedranno out. Poi, chissà cosa potrebbe accadere. Federico Pastorello, «un amico, uno dei migliori procuratori» per ricordare recenti parole di Danilo Iervolino, spinge per il suo trasferimento dal Torino alla Salernitana. L'albanese si aspettava di trovare più spazio ed è invece rimasto sempre a guardare il collega Vanja Milinkovic-Savic. L'argomento sarà approfondito nelle prossime ore. Il sodalizio di Cairo lo ha riscattato in estate dalla Spal per un milione, stesso valore che l'operazione avrebbe oggi per l'ippocampo, comprendendo però lo stipendio (contratto fino al 2024) e il costo del prestito a cui punta la Salernitana. Il Toro potrebbe gradire un'operazione a titolo definitivo. Con Sirigu ('87) e Gollini ('95) sull'uscio sul fronte italiano, De Sanctis studia però alternative top secret anche dall'estero per non farsi trovare impreparato e screma la pioggia di proposte che sono arrivate negli ultimi giorni. C'è fretta anche di andar via da parte di chi oggi è rimasto a disposizione. Micai è virtualmente un giocatore del Cosenza, ma la formalizzazione dell'operazione che avverrà a titolo definitivo sarà fatta soltanto all'arrivo di un nuovo estremo difensore in Campania. Nello stesso tempo il diciannovenne De Matteis (vincolato per un altro anno e mezzo al cavalluccio) sta giocando da fuoriquota in Primavera da quasi due anni ed ambisce a misurarsi con i grandi, magari in Lega Pro.

Si diceva delle porte girevoli negli ultimi dieci anni. L'anno scorso toccò proprio a Sepe arrivare in corsa a gennaio per scalzare Belec. Fu una decisione squisitamente tecnica, come quella presa nel 2017 quando Terracciano scivolò in panchina a beneficio del nuovo arrivato Gomis in prestito secco. L'ex catanese giocò tutte le gare dell'andata, il senegalese subentrò al ritorno con 21 presenze a testa. Nella stagione precedente proprio Terracciano fu inserito in rosa a settembre per ovviare alle incertezze di un ancora acerbo Strakosha, accostato pure lui al possibile ritorno in granata (l'agente è sempre Pastorello). A gennaio 2014 fu Ghigo Gori ad essere acquistato per dare sicurezza a un reparto che aveva precedentemente visto alternarsi Iannarilli e Berardi: l'estremo difensore pugliese sarebbe poi stato protagonista della promozione in B l'anno successivo. Per trovare un portiere ingaggiato per sopperire all'infortunio del titolare occorre andare indietro fino al 2012, ai tempi del Salerno Calcio in Serie D. Era marzo e la società all'epoca da poco messa nelle mani di Lotito e Mezzaroma optò per lo svincolato Ivan Dazzi, che replicò pure l'anno successivo in Seconda Divisione (ma da ottobre). In quella stagione 2012/13, sempre a marzo, fu messa una ulteriore toppa in extremis tra i pali pescando tra gli svincolati Gioacchino Cavaliere, poi mai impiegato in gare ufficiali. La formazione all'epoca allenata da Carlo Perrone doveva cautelarsi a causa del serio infortunio occorso a Iannarilli, al quale fu asportata la milza dopo uno scontro di gioco a Lucca contro il Borgo a Buggiano.



La Salernitana cerca un portiere e il Milan, prossimo avversario il 4 gennaio, ha qualche dubbio sul recupero di Mike Maignan per la sfida dell'Arechi: è fermo da fine settembre ma a Dubai ha avuto un rallentamento sul recupero. A disposizione di Pioli ci sono comunque gli esperti Tatarusanu (peraltro reduce da un intervento agli occhi) e Mirante, oltre al giovane Jungdal; tuttavia i rossoneri non possono permettersi di lasciare nulla al caso e potrebbero anticipare l'arrivo dell'atalantino Sportiello già bloccato per giugno qualora i guai del titolare francese dovessero protrarsi.