Salernitana, poster in omaggio martedì 23 maggio con una copia del Mattino

Domani, martedì 23 maggio, uno splendido regalo per i lettori del Mattino, gli appassionati di sport, i tifosi granata ed i collezionisti in generale. In omaggio con una copia del quotidiano, infatti, sarà possibile avere il poster della Salernitana.

Un'altra iniziativa editoriale, a cui seguiranno anche altre sorprese nei prossimi giorni, per la seconda salvezza di fila in massima serie del club granata, per premiare i nostri fedeli lettori ed i tifosi dell'Ippocampo.