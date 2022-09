Salernitana, posticipo contro l'Empoli: «Sarà importante essere aggressivi»

Si sapeva, il ritmo in campionato sarebbe stato costante complice il Mondiale. E allora oggi è già tempo di una nuova vigilia per la Salernitana che domani pomeriggio ospiterà all'Arechi l'Empoli (saranno nuovamente quasi in ventimila sugli spalti): «Affronteremo un avversario difficile che ha un gioco consolidato negli anni. La squadra di Zanetti ha grande capacità di produrre gioco, fa del palleggio e del gioco in verticale un suo punto di forza ma come tutte le squadre ha dei punti deboli che dovremo essere bravi a colpire - ha detto Davide Nicola attraverso i canali ufficiali del club granata -. Sarà la terza partita in una settimana e c’è molta curiosità perché stiamo tenendo ritmi importanti. Ogni partita ci conosciamo e scopriamo sempre di più, dobbiamo imparare ad utilizzare strategie diverse e funzionali all’avversario e al momento della gara. Dobbiamo farci trovare pronti sotto tutti i punti di vista. Stiamo lavorando per migliorare costantemente noi stessi, vogliamo completare la nostra identità e costruire sicurezza sul gioco».

Per la gara contro i toscani Nicola dovrà rinunciare a Micai oltre ai soliti infortunati, ma per la prima volta avrà a disposizione Daniliuc e Piatek: «Stiamo portando avanti un progetto tecnico-tattico preciso in cui dobbiamo avere la capacità di offendere ed essere aggressivi. Dobbiamo migliorare ancora molto sull’equilibrio fra le due fasi di gioco. Il lavoro che abbiamo iniziato in ritiro viene ripetuto costantemente per l’integrazione dei nuovi arrivati. La capacità di interpretare posizioni diverse fa parte del DNA di questa squadra anche se partiamo da una organizzazione e da un’idea precisa. I cambi sono sempre decisivi per la gestione delle energie ed è importante che tutti si sentano partecipi. Dovremo avere grande capacità di interpretazione del gioco e della gestione del ritmo della partita».