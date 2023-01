«Salernitana, prepariamoci a una battaglia su tutti i fronti»

Ci sarà un volto nuovo per reparto, almeno uno, rispetto all’undici base che è riuscito solo a limitare i danni contro il Milan. La Salernitana che affronterà il Torino di Juric (bestia nera, sempre all’incasso contro l’ippocampo) sarà una squadra nuova per necessità, per esigenze di classifica, perché le partite si devono vincere innanzitutto con i piedi buoni quando sono a disposizione e non solo con i maratoneti.

Giocherà Candreva e dovrebbe farlo inizialmente da quinto: lui a destra e Nicolussi Caviglia, il debuttante, schierato mezzala al posto dello squalificato Coulibaly. L’alternativa è Sambia in campo, Nicolussi in panchina, Candreva quinto. Il difensore Daniliuc, che è diffidato, sarà titolare stavolta e con lui, allineato anche a Fazio, dovrebbe esserci Bronn, in leggero vantaggio su Gyomber. È stato di Federico Bonazzoli l’unico tiro fiondato nello specchio della porta contro i campioni d’Italia del Milan: il vento del gol spinge il pistolero di Manerbio in campo con Dia. Gli farà spazio Piatek.



Le statistiche raccontano che se Bonazzoli farà di nuovo gol, diventerà l’attaccante della Salernitana più prolifico nella storia del club in Serie A, scavalcando Di Vaio. Però la Salernitana dovrà innanzitutto contare fino a tre, cioè tre punti, a prescindere dall’uomo partita: urge vincere per sbloccare la classifica e per rasserenarsi davvero, pure per passare mastice intorno alla panchina di Nicola. All’Arechi, che non presenterà il colpo d’occhio da sold out ma che sarà comunque popolato da circa ventimila spettatori (varchi aperti dalle ore 10, vanno stampati i biglietti acquistati on line e le ricevute dell’abbonamento acquistato con Granata Card se non è ancora pervenuto), arriva una squadra elettrica, frenetica, da affrontare con pazienza, perché tende continuamente a spezzettare il gioco. Nicola l’ha definita «squadra che gioca al limite del regolamento». In attesa di rinforzi dal mercato – ieri il senegalese Pape Matar Sarr ha giocato da titolare in FA Cup con la maglia del Tottenham e la Salernitana chiede ad Antonio Conte di lasciarlo partire, poi ha acceso i riflettori su Paulo Azzi del Modena per il ruolo di quinto - dovrebbe essere subito utilizzato il centrocampista Nicolussi Caviglia al posto dello squalificato Lassana Coulibaly. Rientra Candreva.





Nicola ha avuto parole di elogio e di elezione per loro due. Ha detto: «Nicolussi Caviglia si è messo subito a disposizione della squadra, ha dimostrato di essere molto motivato e di avere qualità tecniche interessanti. Rientra anche Candreva dalla squalifica e per noi rappresenta una risorsa importante». La Salernitana è reduce da tre sconfitte di fila e ha totalizzato un punto nelle ultime quattro gare. L’ultima vittoria risale al 30 ottobre: blitz allo stadio Olimpico, sponda Lazio. L’ultima vittoria casalinga, invece, risale alla settimana precedente, il 22 ottobre contro lo Spezia. Però adesso bisogna cambiare marcia e perché accada è necessario uscire dal campo con lo scalpo del Toro, al termine di una partita che Nicola definisce «battaglia», perché avrà contenuti agonistici molto alti. L’allenatore non ha tenuto la consueta conferenza stampa pre gara, ma ha affidato al sito ufficiale le proprie sensazioni della vigilia, cominciando dall’omaggio-ricordo del campione Gianluca Vialli che non c’è più e che oggi sarà onorato su tutti i campi con un minuto di raccoglimento.



«Voglio innanzitutto ricordare Gianluca Vialli che purtroppo ci ha lasciati. La sua scomparsa credo abbia addolorato tutti soprattutto per l’uomo e il campione che è stato e voglio rivolgere un abbraccio alla sua famiglia», ha esordito Nicola. Poi la presentazione della partita e dell’avversario: «Il Torino applica un gioco molto fisico sempre al limite del regolamento e dobbiamo farci trovare pronti. Tutti gli avversari che affrontiamo in questo campionato sono ostici perché ognuno ha le proprie qualità, ma oggi dovremo essere particolarmente abili nei duelli, nella capacità di recuperare la palla nel minor tempo possibile e nel riposizionarci velocemente per evitare errori di lettura». Mercato giovani: Filip Jurczak, difensore centrale 2004, polacco di piede destro, in prestito dalla Lazio fino alla fine della stagione, è un rinforzo per la Primavera allenata da Luca Fusco.