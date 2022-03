Salernitana, il presidente Iervolino non molla: «Credo nella salvezza»

Non molla di un centimetro il presidente Danilo Iervolino, le giornate passano, la classifica si fa sempre più complicata ma il numero uno della Salernitana continua a credere nella salvezza. L'ennesima conferma è arrivata quest'oggi nel corso della trasmissione radiofonica di Rai Gr Parlamento “La Politica nel Pallone": “Non abbiamo tantissime chance, ma ci sono ancora. Sono amareggiato perché in casa abbiamo fatto due gol allo Spezia, al Milan e al Sassuolo ma nonostante questo non abbiamo vinto. La squadra sa manovrare, incidere e segnare, ma manca ancora la quadratura giusta per portare a casa il risultato. Bastava qualche punticino in più per avere qualche chance in più, ma ce la metteremo tutta. Mi dicono che i bookmakers hanno quantificato al 7% la nostra salvezza, ma per entusiasmo e motivazione direi almeno il 20%. Ovviamente sappiamo bene che le prossime due partite saranno decisive, abbiamo la Juventus e sarà difficilissima, ma la squadra la vedo motivata e ben messo in campo".

Nel corso della trasmissione ha poi toccato anche gli argomenti direttore sportivo e allenatore: “Sabatini l’ho scelto perché io sono un neofita e lui è una leggenda, volevo quindi mettere la squadra in mani sicure. È oggettivamente uno dei dirigenti più bravi e più esperti del nostro calcio. La scelta di Nicola, invece, è stata per la capacità di reagire in momenti difficili come questi, è riuscito in imprese impossibili. È uno stratega, un visionario, uno arcigno e uno che parla molto alla squadra e dà tante motivazioni. Penso di aver fatto scelte consapevoli che possano portarci alla salvezza. Gattuso? E' stato una bandiera per Salerno, è un campione del mondo e un allenatore apprezzato. Non mi precludo nulla, mai dire mai. Mi auguro, però, che Nicola possa proseguire per un po’ la sua avventura granata, ad oggi siamo contentissimi di lui. Diego Costa? Volevo prenderlo, mi è rimasto l’amaro in bocca. Eravamo vicinissimi, poi in 48 ore è sfumato. Mi sarebbe piaciuto avere tutti insieme Diego Costa, Ribéry, Djuric, Verdi e Bonazzoli per una squadra ipertecnica”.