Salernitana, il presidente Iervolino: «Pronti per fine agosto. Stewart? Preso con l'algoritmo»

Torna a parlare il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, l'ha fatto quest'oggi ai microfoni di Sky soffermandosi sulla questione mercato: «È logico che l’allenatore voglia una squadra pronta immediatamente, così come i tifosi che sono straordinari ma molto esigenti. De Sanctis è un direttore innovativo, sta trovando giocatori giovani che possano dare un contributo non solo nell’immediato ma anche nel medio-lungo periodo. Stiamo strutturando un mercato che possa portarci a scalare qualche posto in classifica per una salvezza che sia quanto più tranquilla possibile. Dovrebbero arrivare 5-6 giocatori, dipende. Li abbiamo, comunque, identificati molto bene; dovrebbero arrivare due attaccanti veloci che attaccano bene gli spazi (Stewart e Ikwuemesi hanno firmato in queste ore, ndr), qualche centrocampista e qualche difensore. Per fine agosto la squadra sarà pronta».

In attesa di definire le trattative per il reparto difensivo e per quello mediano, la Salernitana intanto ha messo a disposizione di Sousa due nuovi attaccanti: «Io sono un tecno-entusiasta, poi ci sono i tecno-scettici che non vedono di buon occhio l’utilizzo dei dati" - ha detto Iervolino sempre nell'intervista rilasciata a Sky -.

Stewart l’abbiamo individuato anche così, i dati ci suggerivano un giocatore atletico con una forza incredibile. Ora è evidente che proviene da un campionato diverso, però è una scommessa che andava fatta secondo me. Dovrebbero farlo tutti. Troppo facile prendere giocatori maturi, bisogna bilanciarli con i giovani e fare anche scoperte interessanti».