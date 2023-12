Salernitana, prima gara dell'anno: anticipata la sfida contro la Juve

Piccolo cambio di programma per la prima sfida del 2024, la Salernitana infatti giocherà domenica 7 gennaio allo stadio Arechi contro la Juventus alle ore 18:00 (diretta Dazn) e non più alle 20:45 come da programma iniziale. La decisione riguardante l'ultima partita del girone di andata è stata presa dopo le comunicazioni riguardanti il nuovo calendario della Supercoppa.

Qualche giorno prima della gara di campionato, giovedì 4 alle 21:00, la squadra di Inzaghi affronterà in Coppa Italia proprio la Juventus ma a Torino. Prima di pensare, però, al futuro, la Salernitana è chiamata a pensare esclusivamente alla gara contro il Bologna in programma domenica pomeriggio, per il momento sono già 15 mila i tifosi pronti a sostenere Dia e compagni.