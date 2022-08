Salernitana Primavera, goleada nel primo test, Fusco soddisfatto

La Salernitana Primavera nel ritiro valdianese di Polla, ha sostenuto un test amichevole a Sala Consilina contro la formazione juniores dello Sporting Sala, per i granatini che saranno al via del campionato Primavera 2 il cui inizio è fissato per sabato 10 settembre quando ospiteranno al Volpe la Reggina, c'è stata la prima uscita e i ragazzi del neo tecnico Luca Fusco, hanno messo a segno una caterva di reti alla fine se ne sono contate ben 14.

Ma al di là del punteggio l'allenatore Fusco, è apparso soddisfatto di come procede il lavoro: «Stiamo mostrando chiari segni di crescita con un gruppo che vede integrarsi sempre altri elementi, questa prova mi ha fornito segnali utili, anche se un vero primo banco di prova ci sarà giovedì quando affronteremo in un triangolare Benevento e Picerno». Al termine della gara amichevole è stata consegnata una targa al direttore sportivo della Primavera Antonio La Rocca.