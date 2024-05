La Salernitana chiude il campionato con un pari in rimonta (3-3) al Meazza contro il Milan nel giorno dell'addio di Giroud (autore del secondo gol dei rossoneri dopo quello di Leao che sfrutta l'errore del portiere Fiorillo e prima del terzo di Calabria; per i granata a segno Simy con una doppietta e Sambia) e del tecnico Pioli, abbracciato da tutto il gruppo di calciatori rossoneri prima del fischio d'inizio e applaudito dai tifosi che poi hanno salutato con cori e applausi Giroud al momento dell'uscita dal campo.

Intanto in casa granata tiene banco innanzitutto il futuro del club del presidente Iervolino. Tra le tante ipotesi, in questo momento, è calda quella di una riorganizzazione societaria con l'affiancamento all'attuale proprietà di una importante società di servizi sportivi, che ha già operato in Italia nell'ambito di club serie B e C, che si occuperebbe di determinati aspetti della gestione della Salernitana collaborando con il management attuale. Non si tratterebbe, quindi, di una cessione delle quote che potrebbe comunque avvenire più avanti. In tal senso l'ipotesi principale di cessione è quella legata a un fondo americano che ha mostrato un maggiore interessamento al club granata: mercoledì si concluderà la fase di due diligence e successivamente potrebbe materializzarsi un'offerta che verrebbe valutata da Iervolino. L'ad dei granata Milan venerdì aveva parlato della situazione attuale del club granata. «Nell'ultimo anno e mezzo la Salernitana è stata sempre attenzionata da investitori che hanno fatto proposte. Ora sul tavolo non c'è nulla di concreto se non che stiamo pianificando la continuità con Iervolino. Se poi nelle prossime settimane accadrà qualcosa di straordinario lo gestiremo e vedremo».

A Milano si è concluso per la Salernitana un campionato da dimenticare con la retrocessione aritmetica in B arrivata già con 5 giornate di anticipo (ultimo posto a 17 punti, record negativo per la serie A con venti squadre) e nei prossimi giorni la situazione legata al futuro del club granata prenderà contorni più chiari.

Si sta avviando intanto,e la prima mossa sarà quella relativa alla scelta del nuovo direttore sportivo: da considerare in questo momento in pole position Angelozzi e Sogliano ma non sono da escludere altre possibili piste. E poi verrà fatta la scelta dell'allenatore per un immediato rilancio. Il mercato prevederà prima dei movimenti in uscita, a cominciare dai pezzi pregiati, uno su tutti l'attaccante franco-ciadiano Tchaouna, una delle poche note liete di questa stagione ampiamente negativa della Salernitana. Diversi i club interessatiin pole position c'è la Lazio che segue anche Lassana Coulibaly, un altro dei big della squadra granata nonostante questo suo campionato nettamente inferiore rispetto a quella della scorsa stagione. Altro giocatore di prima fascia è Pirola, capitano della Under 21 che è seguito da diversi club in Italia. Sarà ceduto Dia che è contrapposto alla Salernitana nella querelle al collegio arbitrale.Andranno via in tanti tra elementi a scadenza di contratto e per fine prestito. Ci sarà quindi una rivoluzione e saranno in pochi a restare ripartendo dalla serie B: