Leonardo Semplici irrompe nella corsa per la panchina della Salernitana e diventa un serio candidato per la panchina granata. Accelerata del club granata con l'ex tecnico di Cagliari e Spal e trattativa avviata per un accordo fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. La volata è con D'Aversa, il discorso avviato con lui lunedì resta infatti in piedi: l'ex tecnico di Parma e Sampdoria è l'altro candidato alla panchina della Salernitana. La terza soluzione è Di Francesco. E in tarda serata è spuntata anche la possibilità che clamorosamente il club granata possa decidere di richiamare in panchina Nicola che era stato esonerato dopo il pesante ko di Bergamo.



Sono tre quindi gli allenatori in lizza con Semplici che è l'unico dei tre libero, mentre D'Aversa è ancora sotto contratto con la Sampdoria e Di Francesco con il Verona e quindi tutti e due prima di poter firmare un nuovo accordo devono liberarsi dai club con i quali sono ancora legati e con tutti e due ci sarebbe ancora da trovare l'intesa sulla durata dell'accordo. E poi oltre a questi tre nomi c'è da tenere presente anche il possibile ritorno di Nicola. In giornata è attesa la fumata bianca con l'annuncio del nuovo allenatore dopo 48 ore di contatti e sondaggi portati avanti dal club granata.

Il presidente Iervolino, l'ad Milan e il ds De Sanctis hanno contattato ieri pomeriggio il 55enne tecnico fiorentino, una chiacchierata a ampio respiro. E così è avanzata la posizione di Leonardo Semplici rispetto a quella degli altri tecnici sondati (oltre a D'Aversa e Di Francesco), tra i quali Iachini e anche tre ex del Napoli, Reja, Mazzarri e Benitez. Giorni di contatti e di suggestioni e tra le varie idee era balenata anche quella di Petkovic, ex ct della Svizzera agli ultimi Mondiali in Qatar: una pista però impossibile da percorrere perché sta trattando per diventare ct della Polonia. Rimbalzata ieri la voce di un'altra possibile idea, quella di Vincenzo Montella che però sta allenando in Turchia e in questo momento è una pista non percorribile, un'ipotesi quindi da escludere nell'immediato.



Un'altra lunga giornata di contatti, verifiche, approfondimenti in casa Salernitana per arrivare alla fumata bianca che si sono protratti anche ieri fino alla tarda serata. E attesa dei tifosi per conoscere il nome del nuovo allenatore e per riprendere la corsa salvezza con i granata che a una giornata dal termine del girone di andata hanno 9 punti di vantaggio sulle terz'ultime Sampdoria e Verona a quota nove. Si è entrati nel rush finale con la corsa a tre che vede coinvolti Semplici, che ha guidato come ultima squadra il Cagliari raggiungendo la salvezza nel 2021 dopo essere subentrato a Di Francesco e che è stato esonerato dopo tre partite la stagione scorsa, D'Aversa che come ultima esperienza ha avuto quella alla guida della Sampdoria con l'esonero dopo 22 giornate, Di Francesco, che ha guidato in passato Roma e Sassuolo, e l'anno scorso era il tecnico del Verona e venne esonerato dopo tre giornate.



Con l'arrivo del nuovo allenatore la Salernitana stringerà anche le operazioni di mercato per i rinforzi in difesa e a centrocampo. Tra i profili seguiti c'è Colley, difensore centrale della Sampdoria e ci sono stati i primi contatti anche se la trattativa non è semplice. Altro difensore centrale seguito è Gunter del Verona. Tra i terzini sinistri una delle idee è Oleg Reabciuk, moldavo dell'Olympiacos. Con il Verona discorso aperto per uno scambio Henry-Valencia (o Botheim) e per l'ex Verdi, la Salernitana ha chiesto al club scaligero anche informazioni su Hongla.



In attesa della definizione del nuovo allenatore Colantuono, il responsabile del settore giovanile, che la stagione scorsa guidò la Salernitane per 15 partite dopo l'esonero di Castori e prima di essere a sua volta esonerato prima dell'arrivo di Nicola, ha guidato la seduta di allenamento dei granata sotto la pioggia al Mary Rosy.