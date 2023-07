Salernitana, prove tattiche per Sousa: la nuova idea è la difesa a quattro

In attesa di avere le prime risposte dalle amichevoli in programma la settimana prossima (mercoledì contro il Delfino Pescara e domenica contro il Picerno), Paulo Sousa continua a lavorare in ritiro sulla difesa a quattro.

Il possibile cambio di modulo potrebbe diventare una certezza in futuro se dal mercato arriveranno però calciatori congeniali al nuovo spartito tattico, ma nel frattempo il tecnico portoghese non vuole lasciare nulla al caso e quindi ha iniziato già a lavorare con gli uomini che ha attualmente a disposizione a Rivisondoli.

Tra questi c'è anche Fazio che ha abbandonato subito l'infermeria, mentre sono ancora a riposo Daniliuc, Mantovani, Bohinen, Boultam, Sepe, Bonazzoli e Dia.