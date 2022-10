Salernitana, quanti problemi in difesa e a centrocampo per Nicola

Spesso il problema infortuni è una variabile incontrollabile, ma se in una stagione ti ritrovi a dover fare i conti con il Mondiale a dicembre tutto diventa ancora più complicato. Lo sta vivendo sulla propria pelle anche la Salernitana che continua a perdere pezzi lungo il proprio percorso. A cinque giorni dalla trasferta di San Siro contro l’Inter, Davide Nicola si ritrova nuovamente a dover fare la conta degli assenti: Lovato non ha ancora smaltito del tutto il problema alla caviglia accusato nel riscaldamento della gara con il Verona, Bohinen continua a convivere con i fastidi muscolari, Maggiore invece ha riportato nel weekend scorso la lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra (ancora dubbi sui tempi di recupero), mentre Radovanovic deve fare i conti con un turno di squalifica. L’unica nota positiva in vista della trasferta di Milano sembra essere rappresentata dal possibile rientro in pianta stabile in squadra del capitano Fazio.