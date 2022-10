Salernitana, Radovanovic e Lovato pronti a riprendersi una maglia

Una certezza c'è, sabato pomeriggio contro lo Spezia allo stadio Arechi tornerà a disposizione Ivan Radovanovic dopo il turno di squalifica (da valutare se al centro della difesa o in cabina di regia a centrocampo). Da qui, dunque, riparte il lavoro di Davide Nicola in vista del prossimo turno di campionato. Ma insieme all'ex Genoa il tecnico della Salernitana si augura di riavere a disposizione anche Matteo Lovato che poche ore prima della gara contro l'Inter, dopo aver recuperato dal problema alla caviglia, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un attacco influenzale.

In casa granata, comunque, c'è ottimismo sul rientro del difensore, sensazioni che sembrano simili anche per quanto riguarda Federico Fazio che appare sempre più vicino al rientro in pianta stabile in gruppo.