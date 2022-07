Salernitana, Radovanovic vola basso: «Il nostro obiettivo è la salvezza»

In attesa di quelle di Davide Nicola, tocca a Ivan Radovanovic dare il via alla stagione delle interviste in casa Salernitana. Il difensore granata ha parlato quest'oggi dal ritiro austriaco: «Abbiamo una bella ossatura e questo sarà importante, in più la permanenza del mister ci permetterà di dare continuità. Per alcuni di noi svolgere il ritiro fin dall’inizio sarà un bel vantaggio, a gennaio io e Fazio siamo arrivati senza preparazione e abbiamo faticato un po’. Il mio ruolo? Ormai mi sento un difensore a tutti gli effetti».

Capitolo obiettivo da raggiungere nella prossima stagione: «Siamo solo al secondo anno di Serie A, dobbiamo rimanere umili e quindi con i piedi per terra. L’obiettivo è raggiungere i 40 punti, quest’anno sarà più difficile. Lo scorso anno ci siamo salvati con il gruppo, abbiamo fato quadrato vecchi e nuovi. Chi arriverà dovrà mettersi a disposizione e integrarsi subito. Non dimentichiamoci che ci siamo salvati all’ultima giornata, non dobbiamo pensare a qualcosa in più. Sarà importante partire bene e fare più punti possibili prima della sosta di novembre».