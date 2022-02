Salernitana, carica Radovanovic: «Pronto per la battaglia»

Esperienza e geometria, il binomio perfetto che serviva alla Salernitana. Da quest'oggi è cominciata ufficialmente l'avventura di Ivan Radovanovic con la Salernitana, una sfida che...: «Prendo davvero come una battaglia, come sono abituato a fare nella vita privata. Ci credo tanto, questa squadra può lottare fino alla fine» - ha detto il centrocampista ai canali ufficiali del club granata -.

«Dopo gli ultimi sei mesi passati fuori rosa, ho tanta voglia di condividere spogliatoio e campo, soprattutto nelle partite, coi miei compagni. Vorrei ringraziare tantissimo il direttore, il presidente ed il mister che mi hanno voluto qua: quando ti viene data così tanta fiducia non c’è nemmeno bisogno di riflettere prima di accettare questa sfida. Ringrazio il direttore per le parole, ci siamo conosciuti in questi anni sui campi. Sono pronto - prosegue -, io credo che si possa ottenere la salvezza soprattutto formando un grande gruppo e un grande spogliatoio. Ho scelto il numero 16 perché mi ispiravo e mi ispiro ancora oggi a Daniele De Rossi. Sappiamo in questa piazza quanto sono caldi i tifosi, non vedo l’ora di giocare davanti a loro. Dovranno darci una grossa mano perché senza sostegno dei tifosi non possiamo fare niente».