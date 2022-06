Salernitana, rebus direttore sportivo: si allontana Bigon

Il casting va avanti. Nonostante un lungo incontro avvenuto quest'oggi con Riccardo Bigon, la Salernitana non ha sciolto le riserve in merito al sostituto di Sabatini. Resta, quindi, ancora vuota la casella del direttore sportivo. Troppo differenti le visioni tra l'ex diesse del Bologna e il presidente Danilo Iervolino chiamato però ora a trovare in tempo brevi una soluzione alternativa per iniziare così a costruire la squadra da affidare a Davide Nicola. Tra i nomi caldi quello di Sogliano, ma piacciono anche Pierpaolo Marino e Filippo Fusco. Intanto la stagione 2022-23, complice il Mondiale in programma a Natale, è già dietro l'angolo.