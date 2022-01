Salernitana, 4 punti all’Arechi: nessuno così male in Europa

Di certo, complice le innumerevoli assenze, non può essere la sconfitta con la Lazio dell’ultima giornata di campionato a far pendere la bilancia dalla parte sbagliata, ma intanto la certezza è che allo stadio Arechi la Salernitana fa estremamente fatica a conquistare punti.

Ad oggi sono appena 4 quelli strappati agli avversari dopo 10 gare giocate davanti al proprio pubblico, un rendimento che a conti fatti è il peggiore, insieme a quello del Genoa, tra i cinque principali campionati europei. Nessuno, quindi, ha fatto peggio dei granata di Colantuono.

In Spagna il Cádice ad oggi ha toccato quota 5 punti, in Germania il Greuther Fürth ha fatto leggermente meglio conquistandone 6, a 7 invece si sono attualmente fermati il Watford e il Burnley in Inghilterra e il terzetto Saint-Étienne, Metz, Bordeaux in Francia.