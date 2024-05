Salernitana retrocessa in Serie B: dal paracadute arrivano 25 milioni

Da qualche ora la Serie A è diventata ufficialmente un ricordo per la Salernitana, ancor di più dopo gli ultimi risultati arrivati domenica sera.

Con la retrocessione del Frosinone, infatti, il club del presidente Danilo Iervolino, che intanto continua a lavorare per il futuro, ha appurato che come bonus paracadute riceverà nelle proprie casse 25 milioni che potrà quindi sfruttare per ripartire immediatamente dopo il crollo dell'ultima stagione.

I 25, però, diventeranno 20 milioni netti complice in 10% che va lasciato sul conto trasferimenti in Lega e un altro 10% destinato invece alla Lega B che a sua volta poi lo distribuirà alle altre 17 società che prenderanno parte al campionato come contributo di solidarietà.