Salernitana, ufficiale il primo passo in B: in ritiro dal 7 luglio a Rivisondoli

Un primo passo, il più semplice da fare in questo momento. In attesa quindi di capire cosa accadrà in società, chi sarà il direttore sportivo e a chi toccherà guidare la squadra dalla panchina, la Salernitana ha ufficializzato questa mattina la prima novità in vista della stagione 2024-25 che vorrà dire ripartenza dalla Serie B.

I granara saranno impegnati nuovamente a Rivisondoli per il ritiro estivo, il primo allenamento è stato fissato per il prossimo 7 luglio mentre l'ultimo è in programma il 24 dello stesso mese.

Al termine del ritiro precampionato (dal 20 al 26 luglio) il club darà il via al primo Camp Calcio Salernitana dedicato ai ragazzi dai 6 ai 16 anni.