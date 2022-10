Salernitana, Ribéry lascia il calcio: «Il ginocchio mi costringe alla resa»

Ora è ufficiale, Franck Ribéry dà l'addio al calcio giocato. L'ormai ex capitano della Salernitana, che dovrebbe entrare nello staff tecnico di Nicola, ha annunciato il suo ritiro con un video emozionante sui propri canali social durante il quale ha dichiarato: «Cari amici, cari tifosi, ho voluto realizzare questo breve video per dirvi che è giunta l’ora per me di ritirarmi dal calcio giocato. Con voi e il vostro supporto sono stato in grado di realizzare il mio sogno e vi ringrazio dal profondo del cuore. Il fatto che io sia stato professionista ad alti livelli per almeno 20 anni ed aver avuto questa carriera è anche perché ad ogni difficoltà voi siete sempre stati lì e mi avete dato sempre la forza di vivere questa incredibile avventura. Ma oggi nonostante gli sforzi che ho fatto negli ultimi tre mesi, il dolore al mio ginocchio è peggiorato e i medici sono stati chiari. Non ho scelta che fermarmi. Ho concluso la mia carriera da giocatore professionista, è la fine di un bellissimo capitolo della mia vita ma è anche il tempo di dire grazie a tutti quelli senza i quali non sarei stato chi sono. Prima di tutto la mia famiglia: senza di loro, nulla sarebbe stato possibile. Ovviamente i calciatori e gli allenatori con cui ho lavorato, condividendo incredibili momenti ed enormi sforzi e non dimenticando i manager e gli staff dei club dove ho avuto l’opportunità di giocare. È la fine di un capitolo, il mio capitolo da giocatore ma non è la fine della mia storia professionale: potete starne certi. Vi aspetto presto per l’inizio di un nuovo, meraviglioso capitolo. Vi voglio bene e vi ringrazio ancora. Ci vediamo presto».