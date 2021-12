Salernitana, buone notizie: Ribéry di nuovo in gruppo

Sarà anche l'unica, ma finalmente arriva almeno una buona notizia dall'infermeria per la Salernitana. Questa mattina, infatti, Franck Ribéry si è aggregato al resto della squadra giocando anche l'amichevole contro la formazione Primavera al Mary Rosy. Per il francese, che sarà però comunque chiamato a gestirsi in vista dell'ultimo ciclo dell'anno, si preannuncia quindi il ritorno in campo dal primo minuto nella trasferta di sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan.

In dubbio, invece, per la gara contro i rossoneri Obi che anche oggi ha lavorato a parte a causa del solito problema muscolare che da qualche tempo l'ho sta condizionando. Già certi del forfait i vari Gondo, Coulibaly M., sempre più vicino però al rientro in campo, Ruggeri e Strandberg.