Salernitana, Ribéry prova a stringere i denti per il Genoa

La decisione Fabrizio Castori la prenderà solamente domani dopo la rifinitura, ma intanto Franck Ribéry sta provando a fare di tutto per essere presente sabato pomeriggio allo stadio Arechi per l'importante scontro salvezza con il Genoa.

Il francese da un paio di giorni, dopo quasi una settimana vissuta a lavorare in solitaria, si è unito nuovamente al resto gruppo, ma questo non vuol dire per forza ritornare anche ad essere titolare dopo aver saltato la trasferta di Sassuolo a causa dell'ormai noto affaticamento muscolare.

In caso di rinuncia a Ribéry, che dovrebbe però almeno andare in panchina, Castori molto probabilmente dovrebbe riconfermare Kastanos nel ruolo di trequartista nel 4-3-1-2 che nell'ultima giornata ha dato risposte più che positive.