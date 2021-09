Salernitana, Ribéry si presenta: «Darò tutto per la salvezza»

Presentazione ufficiale questo pomeriggio per la Salernitana allo stadio Arechi, quasi settemila tifosi hanno salutato i propri beniamini (assenti i nazionali Belec, Kastanos, Coulibaly L., Kechrida, Ruggeri e Strandberg). Ovviamente l'attesa era tutta per Franck Ribery entrato in campo per ultimo e osannato immediatamente dal pubblico granata:

«Sono felice di essere qui con voi, con lo staff, con la squadra e con il mister - ha detto una volta entrato in campo -. Io vi dico che darò tutto me stesso per aiutare i miei compagni e raggiungere la salvezza».

Dagli applausi per il francese ai fischi per Luca Ranieri, tutta colpa del rifiuto della scorsa stagione: «Giusto, capisco i tifosi, spero di dare tutto per poter trasformare questi fischi in applausi».