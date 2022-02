Salernitana, Ribéry e Radovanović tengono in ansia Nicola

L'inaspettato ma fondamentale pareggio contro il Milan ha dato ulteriore carica ed entusiasmo alla Salernitana, ma la gara con i rossoneri ha purtroppo regalato anche brutte notizie a Davide Nicola.

Nel corso della gara dell'Arechi, infatti, il neo tecnico dei granata ha perso prima Radovanović e Ribéry. Il centrocampista ha alzato bandiera bianca a inizio partita a causa di un problema alla caviglia sinistra, il capitano invece si è fermato a metà della ripresa complice un problema al polpaccio destro.

Due infortuni, specie quello del francese, che potrebbero obbligare la Salernitana a dover rinunciare per qualche tempo a due giocatori fondamentali. Nelle prossime ore oltre ai controlli di rito per Radovanović e Ribéry, lo staff medico sarà chiamato a valutare anche le condizioni di Verdi assente contro il Milan per un problema muscolare.