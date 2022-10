Salernitana alla ricerca del riscatto: «Col Verona non possiamo sbagliare»

Strano ma vero, quello di domani potrebbe essere davvero il momento della verità per la Salernitana. Ma anche e soprattutto per il suo allenatore Davide Nicola che nel frattempo in queste ore ha indicato la strada da seguire in vista della sfida dell'Arechi contro il Verona (ancora out Bohinen): «Domani sarà una partita che non vogliamo sbagliare nell’atteggiamento e nella capacità di essere competitivi. Quando si perde come accaduto a noi a Sassuolo è giusto richiamarci un po’ all’ordine. Daniliuc e Fazio? Il primo è convocato come tutti quelli che ci sono e devo dire che sono tutti pronti, Fazio invece lo porteremo per fargli tornare a respirare l’aria del campo».

Ma come detto, quindi, la gara contro gli scaligeri potrebbe decidere il futuro di Nicola: «Mi metto sempre in discussione da oltre trent’anni perchè esigo tanto anche da me. Non ho bisogno di elencare il lavoro fatto e non c’è bisogno di dire quanto fatto e vogliamo fare - ha detto in conferenza stampa il tecnico granata -. In ogni progetto c’è sempre un confronto pre e post partita. L’area tecnica e sportiva come quella medica è sempre sottoposta a briefing e alla capacità di allenarsi. Io in questo posto sto da Dio e sono sicuro che possiamo sempre e ancora migliorare».

Intanto in casa granata c'è da fare i conti anche con la questione Ribéry pronto ad appendere le scarpette al chiodo: «È un piacere averlo conosciuto, non so comunque se sia già tutto deciso. Io e il mio staff gli abbiamo chiesto se si immaginava in un ruolo di affiancamento nell’area tecnica, rappresenterebbe una novità e sarebbe anche funzionale a quella che attualmente la sua idea per il futuro. Sarei contentissimo di averlo con me, è un uomo talmente ambito che potrebbe rappresentare qualsiasi ruolo, ha esperienza e ha un’immagine positiva».