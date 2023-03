Bohinen spegne le candeline il 12 marzo. Sarà il giorno prima di «luci a San Siro», cioè Milan-Salernitana in posticipo serale. Troppo tardi per Paulo Sousa, deve destarsi adesso: gli sta parlando da ex centrocampista a centrocampista, lo pianta in mezzo al campo durante le prove come una quercia secolare, sa che alzerà la testa e che si muoverà elegante, ma da lui pretende pure impeto, forza fisica. Gli sta preparando la partita del rilancio: se non sarà a Genova, quando potrà capitare ancora? La Samp l'anno scorso, nella gara trampolino per la Salernitana, conobbe la sua tecnica sopraffina, il bagliore ma anche la cattiveria agonistica: Bohinen illuminò la scena, era reduce dalla sfortunata trasferta di Roma ma cominciava a macinare calcio.



Se testa e gambe viaggiano all'unisono, il principe Emil sa diventare pure il più bravo dei «fanti» granata. Dipende tutto da quella testa bionda: il gioco della Salernitana, che già si muove svelto in ribaltamento con Candreva e Kastanos, a Marassi deve aggiungere qualcosa in più, perché dovrebbe/potrebbe capitarle di fare la partita. Ecco perché Paulo Sousa pensa di non utilizzare un difensore (potrebbe sacrificare un centrale) e schierare un uomo in più in mediana. Crnigoj ha convinto, Coulibaly è in strapotere fisico e mentale. La Salernitana per celebrarne il meraviglioso gesto tecnico contro il Monza ha fatto anche un'incursione nella filmografia da Oscar: «La grande bellezza», ha scritto il club granata nel sottotitolo del video del provvisorio 1-0. È difficile privarsi del maliano in questo momento, magari si potrebbe fare un ragionamento su Crnigoj e immaginare una staffetta.

«Bravo Pjona, bravo Dia»: i teloni raccontano che ieri Sousa abbia dispensato complimenti in parti uguali tra gli attaccanti. Pure questo è un dubbio, anzi pure questa è abbondanza: se l'allenatore contro il Monza non ha sfilato dalla contesa Piatek, nonostante avesse sbagliato tanti gol, è accaduto per dargli fiducia e per motivarlo in vista di Genova. Però Dia è un attaccante che ha caratteristiche uniche, di velocità e profondità. Se bisogna prendere d'infilata i blucerchiati, magari a gara in corso, il senegalese può essere la mossa giusta. Bonazzoli dovrà attendere. Ritorna di nuovo da ex nel suo stadio e contro la sua ex squadra caduta in disgrazia. In fondo Sampdoria-Salernitana prima di diventare partita bivio è stato un asse di mercato, talvolta una specie di via francigena e in altri casi solo concorrenza. Il club granata ha trattato Djuricic che poi in estate ha preferito accasarsi in Liguria, accolto dalla Samp. Nel frattempo Iervolino ha ben pagato Bonazzoli corrispondendo ai blucerchiati 5,2 milioni di euro per il suo cartellino. Il 36enne Candreva aveva un ingaggio alto (1,8 milioni di euro) e la Samp è venuta incontro con il prestito gratuito. Nel contempo ci sono l'opzione per il diritto di riscatto (1 milione, pagamento biennale) e mezzo milione per l'obbligo di riscatto da parte della Salernitana alla ventesima presenza già totalizzata ed a salvezza ottenuta. Pure in questo caso c'è chi gioca e chi aspetta: Vilhena trovò il primo gol in una serata estiva, proprio contro la Sampdoria all'andata.



Elegante, schierato in posizione ibrida, partecipò al 4-0. Poi si è eclissato, poi è ritornato protagonista (da mezzala ha segnato tre gol e non va dimenticato), poi si è di nuovo eclissato. Gli fa difetto la continuità e nel suo caso si vive un po' di paradosso: utile in più ruoli, ma quale sia davvero il proprio ruolo non è agevole da comprendere. Sousa adesso ha altre priorità. Tra queste, c'è anche la necessità di non subire gol. Gyomber ha chiuso la difesa a doppia mandata e Ochoa l'ha fatto con la propria porta. Da ieri, il messicano è un passo avanti rispetto a Sepe non solo per le parate che ha sfoderato, ma anche perché Sepe ha accusato un risentimento muscolare che dovrebbe essere non di grave entità ma che ieri lo ha costretto ad una sosta preventiva. Oggi dovrebbe ritornare in gruppo. Troost-Ekong ha effettuato ieri il primo controllo dopo la frattura del piatto tibiale. C'è fiducia che possa ritornare a disposizione dopo la sosta.



Trasferta Genova: venduti oltre 500 biglietti in gradinata Nord e altri 200 tra Distinti e tribuna del Marassi. Acquisto libero, senza tessera, in ricevitoria. Trasferta Milano: ieri alle 18.30, disponibili ancora 2970 su 4109 settore ospiti. Salernitana e Milan sono al lavoro per eliminare il vincolo della fidelity card. Ieri sera in ricevitoria non era ancora possibile cedere tagliandi ai tifosi non tesserati. Sviluppi attesi entro stamattina.