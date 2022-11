Salernitana, in ritiro a dicembre in Turchia

Tra due giorni la Salernitana tornerà ad allenarsi, e lo farà al Mary Rosy, poi dopo una settimana di lavoro in città la squadra di Davide Nicola si trasferirà in Turchia dall'8 al 15 dicembre, per la precisione a Belek cittadina nelle vicinanza di Antalya dove il clima sarà leggermente più caldo, per svolgere il ritiro invernale.

I granata inizieranno, quindi, a preparare lontano da Salerno la seconda parte di stagione, specie la gara del 4 gennaio contro il Milan in programma all'Arechi.

In Turchia non solo allenamenti presso i campi messi a disposizione dal Maxx Royal Golf Resort ma anche un paio di amichevoli di lusso: la prima è stata programmata per il 10 dicembre contro la capolista del campionato turco Fenerbahce, la seconda per il 15 dello stesso mese contro l’Alanyaspor guidato dall'italiano Farioli.