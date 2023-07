Salernitana a Rivisondoli, parla Sousa: «Cercato da tre società italiane ma ho scelto i granata»

Il ritiro della Salernitana a Rivisondoli comincia oggi. La compagine granata guidata da Paulo Sousa è arrivata in Abruzzo seguita anche dal ds Morgan De Sanctis e dallo staff al completo. Il primo a rilasciare dichiarazioni in conferenza stampa è il tecnico portoghese che ha voluto da subito chiarire la questione che lo ha visto vicino alla panchina del Napoli: «Abbiamo sempre interagito con chiarezza, sono state scritte troppe cose rispetto al messaggio che doveva passare, è stato tradotto un sentimento che non è stato quello giusto perché quando è arrivata la Salernitana l’accordo che mi hanno proposto l’ho accettato tutto, la base era la permanenza in A e poi dopo venivano gli altri punti. In primis la società poteva confermare un accordo biennale già designato, aveva la possibilità di farlo fino al 10 giugno ed è successo proprio alla fine. Abbiamo poi lavorato insieme sul programma del ritiro, sulla formazione di una rosa competitiva. L’altra parte dell’accordo era una finestra mia aperta fino al 20 giugno: sono stato contattato da 3 società italiane e 2 francesi, ho avuto offerte specifiche dal Qatar, Emirati Arabi».

Sul presente il mister ha le idee chiare: «Ho scelto Salerno perché credo nel progetto Salernitana e nel presidente.

Così come credo alla qualità e alla preparazione del ds e del suo staff che sono una componente importante. Ho scelto Salerno perchè tutto quello che ho passato negli ultimi mesi è stato bellissimo: con la città, con i giocatori, con la società. Se scavo nel mio passato è difficile trovare un insieme di cose come quelle che ho vissuto negli ultimi mesi. Questa società ha bisogno di crescere giorno dopo giorno a livello professionale e mentale».

Sousa è già proiettato al futuro: «Ho già pensato a come migliorare la squadra ma non da ora già da mesi. Quando abbiamo raggiunto la salvezza ho già pensato al futuro. La stagione dovrà essere competitiva, fare subito punti sufficienti per salvarsi». E sul mercato: «La priorità è mantenere i giocatori che mi danno fiducia, abbiamo perso quelli che erano stati più in campo, Piatek e Vilhena ad esempio. Due giocatori in questi ruoli dovranno arrivare prima possibile. Non ho ancora parlato con Dia ma parlerò non solo con lui, con diversi giocatori che crediamo rimarranno con noi tutta la stagione».

Gli obiettivi? «Il mantenimento della categoria – ha sottolineato il mister - creando una base da migliorare. Io vedo il calcio in maniera diversa e non sistemica. C’è una questione mentale associata a questo: è importante ogni componente, dalla società alla città dai tifosi alla stampa. In questo progetto la città si deve rendere conto dell’importanza di chi c’è, non deve essere condizionata da quello che sente ma da quello che ama. I momenti difficili arriveranno ed è lì che devono essere presenti e chi ama c’è sempre e ovunque come hanno dimostrato in casa e fuori casa la scorsa stagione».