Salernitana-Roma 1-2: i granata continuano a sprofondare: anche la Roma espugna l'Arechi

Non si riaccende la luce in casa granata, anzi il buio persiste dopo la sconfitta casalinga contro la Roma (1-2). Come accaduto contro le altre big del campionato, anche questa volta però la Salernitana prova a indossare l'abito speciale. Quello delle grandi occasioni.

Ma lo mette in mostra esclusivamente nel primo tempo, momento nel quale quasi tutto funziona nel verso giusto. Dopodiché il crollo. Ma andiamo con ordine. In avvio Gyomber e compagni sono bravi a restare compatti in difesa, che tradotto vuol dire giallorossi mai pervenuti dalle parti di Ochoa, ma anche propositivi nella metà campo offensiva quando c'è la possibilità di poter mettere paura alla Roma. Questo accade esattamente dalla mezz'ora in poi quando la squadra di Inzaghi decide che è arrivato il momento di cambiare spartito tattico. Resta sì sempre attenta in difesa, ma decisamente meno bassa e quindi il baricentro più alto permette non solo di tenere di più il pallone tra i piedi ma anche di mettere in sequenza quattro occasioni interessanti. Tra il 31' e il 32' Rui Patricio si oppone a Bradaric e Tchaouna, tra il 35' e il 39' invece prima Candreva ci prova dalla distanza e poi Simy di testa sul primo palo.

Decisivo l'uno-due giallorosso in avvio di ripresa: poi, però, riecco una nuova ingenuità, riecco quindi i problemi e così in avvio di secondo tempo cambia in un attimo la partita. Come contro il Genoa a cambiare lo scenario è un nuovo fallo di mano (Maggiore) che permette a Dybala al 51' di sbloccare il risultato, che al 66' diventa ancora più rotondo dopo l'appoggio di Pellegrini a due passi dalla porta. Ma nonostante il doppio svantaggio la Salernitana non molla e tenta il tutto per tutto, come sempre però la sterilità offensiva condiziona e non poco. Al 70' Kastanos si traveste da attaccante e di testa riaccende l'Arechi, ma non basta.

Fatta eccezione per qualche mischia in area, per la protesta per un possibile rigore su Candreva e per il colpo di testa di Ikwuemesi nei minuti di recupero c'è infatti molto poco da dire. Ci sarebbe, invece, molto da dire su quello che non sta funzionando in casa granata, ma ora più che pensare al passato tocca pensare esclusivamente al futuro e agli ultimi giorni di mercato che dovranno aiutare la Salernitana a diventare decisamente più forte.