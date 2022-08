Salernitana-Roma live dalle 20.45 All'Arechi la carica dei trentamila

Il sogno di una notte di Ferragosto, l'Arechi verso il sold out, l'esordio al secondo campionato di fila in massima serie. Sotto i riflettori del Principe degli stadi e con i due tabelloni luminosi freschi di installazione nell'impianto che si affaccia sul golfo di Salerno, sfila la Roma di Mourinho e Dybala. La Salernitana affronta stasera una delle principali candidate allo scudetto. Per i granata una prima di lusso davanti al proprio pubblico (ad un passo quota 30mila, curva esaurita da tempo così come il settore ospiti) dopo la salvezza miracolosa della passata stagione.

Le formazioni