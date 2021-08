Salernitana-Roma, Castori: «Sfidare Mou è una tesi di laurea»

Archiviata la delusione di Bologna, per la Salernitana ora è il momento di provare a diventare subito grande contro una grande del campionato. Domenica sera all'Arechi, davanti a quasi 14mila tifosi, i granata riceveranno la Roma di Mourinho: «Non piango per chi non c’è, non è nel mio stile - afferma subito in conferenza Fabrizio Castori che per l'occasione sarà costretto a optare per il 3-5-1-1 complice l'assenza di Djuric - Se si comincia a lamentarsi delle assenze si manca di rispetto a chi andrà in campo, che darà tutto per ottenere un risultato positivo. In relazione ai disponibili ci può anche stare che io possa modificare qualcosa per sfruttare al meglio le caratteristiche dei ragazzi che giocheranno».

Tra quelli che non giocheranno ci sarà certamente Simy ancora alla ricerca della condizione fisica migliore: «Sta meglio, ha una settimana in più di lavoro – ha specificato Castori – ma ci vuole un po’ di pazienza, ha cominciato a metà settimana scorsa e non ha avuto molti giorni a disposizione. Dobbiamo essere bravi a gestirlo per quel poco che può dare, nella sosta poi lo rimetteremo in linea con gli altri». Spazio, quindi, a Obi alle spalle di Bonazzoli, mentre Di Tacchio si riprenderà il posto in mediana e la fascia da capitano: «Noi giocheremo con lo spirito che ci contraddistingue e senza subire psicologicamente l'avversario, sperando che l’apporto del pubblico possa colmare un gap tecnico che oggettivamente c’è tra noi e loro. La formazione la darò domani. Bisogna vedere la condizione generale di tutti, perché bisognerà correre molto. Sarà necessario togliere la profondità alla Roma, sappiamo che Mourinho ha questo tipo di gioco, che tra l’altro amo tantissimo e nel quale mi rispecchio, per me affrontarlo sarà come sostenere una tesi di laurea».

In chiusura di conferenza, poi, inevitabilmente il passaggio sul calciomercato e sull'attesa per quei calciatori che al momento ancora mancano in organico: «C’è necessità di rinfoltire l’organico con 3-4 elementi, ma ora è inutile ripetere le stesse cose. Gagliolo o chi per lui, i giocatori che arriveranno dovranno avere i requisiti per applicare il mio calcio, che non è niente di speciale, però se i giocatori si adeguano prima acceleriamo il processo di inserimento».