Ci vorrebbe la pazienza di un tennista per tessere la tela, restare in piedi e poi presentarsi con coraggio sotto la rete della Roma per lo smash dell'ossigeno, della rimonta. Alla Salernitana, stasera, servirebbe la classe di un talento puro. Ne avrebbe due in squadra, ma il condizionale è di nuovo d'obbligo, perché il primo non c'è: Dia segnò di tacco alla Roma allo stadio Olimpico, però sarà ancora in tribuna, indisponibile. Il secondo sarà in campo: è Tonino Candreva, il suo talento non invecchia. Capitano di giornata per l'assenza anche di Fazio, ha «il vizio» di segnare alle big del campionato e vive la sfida alla Roma come un derby, alla stregua dell'ex laziale Basic che Inzaghi ha già coinvolto la settimana scorsa, contro il Genoa. L'allenatore granata ha di nuovo invocato la prestazione perfetta. Subito dopo, con il rischio di contraddirsi ma nella consapevolezza che occorra concretezza, ha detto che devono cambiare risultati ed esiti delle partite, al netto delle prestazioni, perché la classifica non aspetta. Anzi, forse ancora un po': solo l'Empoli ha preso il punto pesante a Torino, ma il Verona ha frenato ancora facendosi agganciare in casa dal Frosinone, il Cagliari ha preso.

I numeri e i distacchi danno ancora una speranzella: la Salernitana è a -5 dal penultimo posto occupato dai toscani e a -6 dal plotoncino composto da Cagliari, Hellas e Udinese. Insomma se farà l'impresa, ritornerà in corsa. In che modo e con chi? Inzaghi non abbandona il modulo con il centravanti - uno tra Simy e Ikwuemesi e i due trequartisti a sostegno (Candreva e Kastanos che torna dal primo minuto), sebbene abbia provato anche Tchaouna guastatore, guastafeste, falso nove. A guardar bene, il modulo che proprio la Roma ha sdoganato tra le prime in Italia. Allo stadio Arechi, invece, De Rossi che Walter Sabatini considera «figlio calcistico» farà convergere la manovra sul fisico possente di Lukaku e la Salernitana dovrà contrastarlo come potrà. Il vero guaio non è la debolezza del proprio attacco - un gol prima o poi lo trova - quanto la gruviera che prende forma davanti ad Ochoa: due gol incassati a partita sono tanti, troppi. In difesa l'esperimento Pierozzi braccetto destro può trovare concretezza; Gyomber e Daniliuc dovrebbero completare il reparto davanti a Ochoa. Esordio da titolare per Zanoli. Diciottomila spettatori annunciati all'Arechi, poco meno di 400 di fede romanista.

Da domani, rush finale di mercato. I granata hanno l'indice di liquidità sballato, devono prima sfoltire. Sabatini ieri ha ribadito all'agente di Botheim e al Malmoe le condizioni per il trasferimento in Svezia. L'attaccante sarà ceduto solo insieme alla manleva, che cautela in caso di sconfitta del giocatore al Tas. Il caso Krasnodar - maxi risarcimento da 30 milioni che il club russo ha chiesto per svincolo ritenuto illegittimo a marzo 2022 - è allo snodo cruciale: i giudici di Losanna devono pronunciarsi, il giocatore rischia la condanna a pagare un indennizzo e potrebbe esserci coinvolgimento in solido della Salernitana, che prova a cautelarsi. La cessione gratuita e definitiva, insieme all'impegno del Malmoe a fronteggiare insieme un eventuale risarcimento, consentirebbe di risparmiare quasi 3 milioni lordi di ingaggio, che diventano 2 col Decreto Crescita. Ma il Malmoe riflette ad oltranza. L'alternativa è lasciare Botheim in granata a attendere la sentenza. Verso la permanenza Dia, per l'attacco piace Lasagna. Per la difesa, invece, Sabatini ha altre priorità, cerca esperienza e temperamento. È ovvio che vada bene un campione del mondo 2014, cioè Jerome Boateng, senza tralasciare Nyamsi dello Strasburgo. Le ore di trattative, però, trascorrono inesorabili e il dg granata, prima di raccogliere la bandierina piazzata, attende una risposta per Lovato: Toro o Udinese. A Verona Bonazzoli, uno stipendiato della Salernitana, continua a fare la riserva a Noslin, escluso dall'undici base ieri contro il Frosinone. Sabatini lo monitora, insieme a Defrel del Sassuolo.