Salernitana, Sabatini rompe il silenzio: «Fisicamente sto recuperando, ma non dalla retrocessione»

Dopo il presidente Iervolino, anche Walter Sabatini torna a parlare. Il dg granata si è soffermato con Cronache di Spogliatoio sul suo stato di salute e sull’esperienza 2.0 con Salernitana: «Sto recuperando dalle mie fratture e dagli incidenti che ho dovuto sopportare, l’unico dal quale non recupererò mai è la retrocessione della Salernitana che mi ferisce e mi fa veramente male, condivido il dolore con una città intera, l’insoddisfazione, la frustrazione. Salerno era il mio porto sicuro e dopo questa situazione credo di averlo perso, per ora è solo un porto ospitale per me ma non sarà come prima e questa cosa mi ferisce molto».

Nel corso della chiacchierata Sabatini ha poi aggiunto: «Per me è stata una disperazione non essere presente quotidianamente, mi ha depotenziato e tolto una qualità che mi riconosco, la capacità di intrattenermi con i calciatori e allenatori per stimolarli e correggerli. Questa mia assenza reiterata sul posto di lavoro è stata nefasta per me e tutto l’ambiente. Purtroppo si è mossa spontaneamente una vertebra e mi sono dovuto operare per cementificarla, poi mi sono rotto il femore e ho dovuto fare una protesi. Ci vogliono mesi per uscirne, tutti i giorni devo fare fisioterapia ma recupererò».

«Ederson che alza l’Europa League? Una grande soddisfazione, vedere che i miei calciatori restano sulla cresta dell’onda e vincono per me è una soddisfazione che non ha eguali».