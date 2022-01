Salernitana, Sabatini a 360 gradi: «Spalletti il mio genio nemico»

Il telefono suona. «Se non è importante, richiamo io». Poi scuote il capo divertito: «Tanto lo sapevo che non era importante». Uno sguardo che illumina, furbo, il direttore sportivo dei direttori sportivi. «Ho sempre Cent'anni di solitudine sulla mia scrivania, senza i libri di Gabriel Garcia Marquez non so dove sarei». Ex Inter, Roma, Bologna, Palermo, Lazio, ora l'uomo scelto dal presidente Danilo Iervolino per la disperata salvezza della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati