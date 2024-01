Salernitana, Sabatini punta tutto su Kevin Lasagna per rinforzare l'attacco

Pochi giorni, anzi pochissimi, e poi la sessione invernale del calciomercato chiuderà il sipario. Resta, quindi, pochissimo tempo a Walter Sabatini per rinforzare ulteriormente l'organico della Salernitana, Pierozzi, Zanoli e Basic non possono infatti bastare per tentare l'impresa. Specie se si considerano i problemi che la squadra di Inzaghi continua ad avere sia in difesa che in attacco.

In merito al reparto offensivo il dg granata ha dirottato ufficialmente le attenzioni su Kevin Lasagna che sembra avvicinarsi sempre di più alla Salernitana, specie dopo la mancata convocazione per la gara del weekend che attende il Karagumruk dove l'italiano fino a oggi ha giocato 15 partite condite da solamente 1 gol e 1 assist.

Ma al di là dei numeri totalizzati in Turchia, l'ex Verona potrebbe alzare il tasso qualitativo dell'attacco granata. Per far sì, però, che ciò accade, nelle prossime ore andranno limate le ultime questioni economiche.