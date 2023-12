Salernitana, al via l'era Sabatini 2.0: «5% di salvezza. Inzaghi? Non è una mia scelta»

La versione 2.0 granata di Walter Sabatini è cominciata a tutti gli effetti quest’oggi con la conferenza stampa di presentazione. Al suo fianco non c’era il presidente Iervolino che ha voluto però esprimere il suo pensiero attraverso un messaggio video: «Alla prima presentazione di Sabatini dissi che era una leggenda del calcio, uno dei più grandi esperti del panorama mondiale, un uomo illuminato e di grande visione. Tutto questo lo penso ancora, ancora più di prima, ma oggi penso di voler presentarlo come un monumento di Salerno, una bandiera, un simbolo a cui questa squadra deve ispirarsi per ripetere l’impresa. È la persona giusta per le sue competenze e perché conosce l’ambiente e ama Salerno. Con il direttore Sabatini nell’ultimo anno ci siamo visti e sentiti, abbiamo superato da subito tutte le incomprensioni, abbiamo ristabilito amicizia autentica e genuina che poi ci ha portato qui. Quando gli ho chiesto di dirigere la Salernitana ha accettato senza indugio, anche se sapeva bene che di nuovo era portato a una grande impresa. Lui è un leone e non si è fatto intimorire, la piazza lo ama come lui ama il popolo salernitano».

Alle parole del numero uno della Salernitana il neo dg granata ha risposto così: «Presidente meraviglioso, sono costretto a non sbagliare.

Ho sempre sentito Salerno come casa mia. Ho in mente di fare molte cose semplici perché il calcio è una cosa semplice, sono gli uomini che lo rendono difficile. Questa squadra non è scarsa come la classifica può raccontare, ha dei valori e chi l’ha costruita non ha fatto errori pacchiani. Tantissimi di questi giocatori li avrei presi anche io. Lo dirò nello spogliatoio: io non voglio retrocedere, non devo retrocedere. Il 7%? Stavolta la percentuale è un po’ più bassa, sarà il 5% e non è poco. Ho trovato Iervolino più preoccupato rispetto a un anno e mezzo fa. All’epoca era euforico e disposto a ogni sacrificio. Anche oggi lo è ma è più preoccupato, ha capito che il calcio è materia nebulosa».

Tra gli argomenti nebulosi c’è invece la questione Dia: «È un grande giocatore, da squadra metropolitana. Non so ancora chi lo chiederà e se lo chiederanno ma nel quadro dovranno sapere che costa. Non devono chiederlo in prestito, sarebbe tempo perso – ha chiarito subito Sabatini -. Mazzocchi? Lui mi accuserebbe di tarpargli le ali e di metterlo in difficoltà, però io dico che se il Napoli lo vuole deve essere disposto a parlare di lui come un giocatore importante che è arrivato in Nazionale, non come un aggregato. Se i giocatori hanno il mal di pancia forse con me aumenterà. Bonazzoli? Federico è fortissimo e non sta mantenendo le promesse, dispiace perché lo considero un figlio mio. Potrebbe fare molto di più. Mikael? Non tornerà, troveremo una soluzione per farlo rimanere in Brasile. Mi ha generato grande frustrazione, l’ho preso dopo una tripletta in un derby, ha grande qualità tecniche ma totalmente avulso dall’essere calciatore».

Infine spazio al capitolo allenatore: «Inzaghi fa il suo calcio, vedremo che redditività avrà. Certamente intende il calcio in modo molto esuberante e questo mi piace. Cercherò di capire i suoi mezzi e le sue motivazioni. Non è una mia scelta, sono abituato a essere onesto. Questo, in qualche misura, mi condizionerà. Oggi non dirò di cosa c’è bisogno sul mercato, ci sono dei margini che questa squadra deve colmare, prima devo capire se potrà colmarli e come, dopodiché potremo parlare di integrazioni. Improbabile che si facciano acquisti senza prima cessioni».