Salernitana, Sabatini sogna in grande: per la difesa spinge per Boateng

Dopo Ribery e Ochoa, la Salernitana prova a sognare ancora una volta in grande con un super colpo internazionale. Il dg Sabatini è infatti in pressing costante sull'esperto difensore Jerome Boateng.

Nelle prossime ore l'ex difensore della Nazionale tedesca e del Bayern Monaco scioglierà le riserve e darà quindi una risposta definitiva.

Le ha già sciolte, invece, la Salernitana che sembra fidarsi delle condizioni fisiche di un top player come Boateng che non mette piede in campo dallo scorso giugno dopo l'esperienza vissuta con il Lione in Ligue 1. L'eventuale arrivo dell'ex compagno di squadra di Ribery bloccherebbe definitivamente la trattativa con Palomino con il quale non si riesce ancora a trovare un accordo.