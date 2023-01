Salta proprio all’ultimo momento il ritorno di Simone Verdi alla Salernitana. O almeno così sembra. Perché dopo aver appurato il problema con il sito della Lega, il portale è infatti andato in crash complice le diverse trattative dell’ultimo istante, la Salernitana e il Torino hanno contattato la Lega per cercare di fare chiarezza sull’intera vicenda.

Il diesse De Sanctis, quindi, continua a sperare, ma intanto Verdi resta a Verona. Così come Valencia, Botheim e Radovanovic restano viceversa a Salerno, per l’ex Genoa i granata hanno cercato per tutto il pomeriggio di definire la cessione al Cagliari ma alla fine l'accordo non è stato trovato tra tutte le parti. Ufficiale, invece, l’addio di Capezzi che raggiunge Castori a Perugia.