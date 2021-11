Salernitana-Samp, Colantuono non cambia modulo: «Fare punti»

Il momento della verità, più definirsi così Salernitana-Sampdoria. Novanta minuti, quelli di domenica pomeriggio, fondamentali non solo per ritrovare un po' di serenità, e quindi anche il sorriso, ma anche e soprattutto per mettere in cassaforte tre punti che in chiave classifica potrebbero poi diventare pesantissimi:

«Sarà una gara importante esattamente come quella di Cagliari della settimana prossima, ma lo sappiamo e l’abbiamo preparata molto bene. Al momento continuiamo a rincorrere, purtroppo siamo nelle condizioni in cui non possiamo sottovalutare nulla. Le gare saranno tutte importanti da qui alla fine, da ogni partita dovremo tirare fuori qualcosa di buono - ha detto Stefano Colantuono in conferenza stampa -. Cambio modulo? Abbiamo dato tanti giocatori alle nazionali, durante la sosta se avessi voluto fare cose diverse dal punto di vista tattico non avrei potuto. Non possiamo discostarci da un percorso già intrapreso e che fino ad oggi ha dato buoni risultati in alcuni momenti, mentre in altri si poteva ovviamente fare meglio. Ma bisogna anche ricordarsi che nelle ultime due gare abbiamo giocato contro formazioni nettamente superiori, fermo restando comunque che abbiamo fatto bene con il Napoli e a tratti anche con la Lazio».

Ma dopo le big è il momento di uno scontro diretto, che Simy potrebbe giocare dal primo minuto: «Ho parlato con lui, di certo non lo abbandoniamo" - precisa subito il tecnico dei granata - "Dobbiamo tenercelo stretto perché nell’arco di un campionato e di una carriera ci sono dei momenti in cui sei meno brillante, ma non deve avere nessun tipo di problema. Sono sicuro che tornerà ad essere quello ammirato a Crotone. Quest'anno ha avuto un percorso travagliato, forse avrebbe bisogno di continuità". Se da un lato c'è la questione campo, dall'altro c'è come sempre la questione societaria: "Non ci lasciamo distrarre dalle situazioni extra campo, non siamo nelle condizioni di poterci occupare di queste cose. La classifica è quella che è, quindi non abbiamo tempo di pensare ad altro. Da parte dei ragazzi non ho visto distrazioni, non so se internamente soffrono ma ho esperienza e al momento questa cosa non ci crea alcun tipo di problema».