Salernitana-Sampdoria, Nicola vuole punti e lancia Dia titolare

Prima una sconfitta, poi un pareggio e ora si spera nella vittoria. La Salernitana è pronta a ricevere, davanti a ventimila tifosi, la Sampdoria, ma per Davide Nicola «non è uno scontro salvezza, siamo solo alla terza. Vogliamo giocare questa partita con la giusta interpretazione, facendo vedere che abbiamo grandi idee ed entusiasmo», ha detto il tecnico nel corso della conferenza stampa pre gara. «La rifinitura è stata importante, di ritmo, i ragazzi mi stanno piacendo e il lavoro ci dà certezze e convinzioni. Da quando ci sarà la sosta potremo lavorare in modo più incisivo, fino alla partita col Lecce riusciremo ad acquisire più certezze».

Nessuna certezza, invece, per quanto riguarda il playmaker titolare (out Bohinen e Radovanovic così come Ribèry): «Sarà uno tra Vilhena, Maggiore e Kastanos, ci soddisfa ogni soluzione per diverse caratteristiche, per domani ho già certezza di chi ricoprirà il ruolo ma non lo dico. Dia? Giocherà titolare, gli altri attaccanti li valuterò nel briefing. Vogliamo un calcio aggressivo e non sempre riusciamo ad applicarlo; dobbiamo diventare abili nell’accettare uno contro uno, nel difendere sulle triangolazioni. Il lavoro ci porterà a migliorare, già domani la Sampdoria ci metterà in condizione di farlo. Dopo 8-10 partite c’è una possibilità di definire chiaramente una tendenza e da quel punto di vista bisognerà analizzare numeri per migliorare o potenziare determinati aspetti. La partita contro il Lecce è spartiacque per poter poi determinare la seconda parte della stagione che vedrà la possibilità di fare una ulteriore fase di mini ritiro».