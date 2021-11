Live Salernitana-Sampdoria 0-0 i granata cercano la vittoria salvezza

La Salernitana nello scontro diretto di oggi all'Arechi contro la Sampdoria (in 12mila sugli spalti) si gioca una partita determinante in ottica salvezza. E molto probabilmente un risultato pieno in favore dei granata avrebbe un riverbero importante (per non dire determinante) anche per i potenziali (pochi o tanti che siano) acquirenti del club, ingessato nel trust da giugno scorso.

In A la Salernitana ha vinto entrambi i precedenti interni contro la Sampdoria. Ben diverso è lo score delle 5 gare giocate in B con due blitz degli ospiti, due pareggi ed una sola vittoria granata. Nella massima serie-1947/48 il 2-1 del 21 dicembre 1947 con reti di Morisco (30') e Vaschetto (46') prima del gol doriano di Baldini (60'). Nel 1998/99, invece, il 2-0 granata del 14 marzo 1999 di Kolousek e Fresi. Come detto, invece, in B la Samp ha perso una sola volta a Salerno: il 2-0 del 26 agosto 2001 con reti di Vignaroli e Mascara. In precedenza ricordiamo il 2-2 del 23 ottobre 1966 con gli ospiti due volte in vantaggio, con Salvi e Vieri, ed i granata a pareggiare prima con Minto e poi con Sestili.

Il secondo pari è l'1-1 del 5 novembre con Melosi dopo il vantaggio doriano di Flachi che è andato ben tre volte a rete all'Arechi. Ha, infatti, aperto le marcature nel 3-2 della Samp dell'11 settembre 2000 prima dei gol di Vergassola e Zivkovic. Inutile la doppietta segnata da Di Michele. Flachi ha, invece, deciso da solo, trasformando un rigore, l'1-0 doriano del 10 novembre 2002 che è l'ultimo confronto salernitano tra le due squadre.

Le formazioni

Salernitana: Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Djuric, Gondo.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Caputo, Quagliarella.